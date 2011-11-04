版本:
中国
市场报道 | 2011年 11月 4日 星期五 21:46 BJT

〔美国股市〕开盘下跌,因希腊危机结果难定且美国就业数据喜忧参半

路透纽约11月4日电---美国股市周五开盘下跌,因希腊主权债务危机结果存在不确定性,且美国非农就业报告喜忧参半,令投资者保持警惕.

道琼工业指数.DJI跌70.31点,或0.58%,报11,974.16点.标准普尔500指数.SPX跌8.28点,或0.66%,报1,252.87点.Nasdaq综合股价指数.IXIC跌15.73点,或0.58%,报2,682.24点.(完)

--编译 王丽鑫;审校 王洋

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数....FTSE 德股DAX指数....GDAXI 法股CAC-40指数....FCHI

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐