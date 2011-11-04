〔全球经济〕资本管制目前被认为是维持稳定的必要工具--法国总统

路透法国戛纳11月4日电---法国总统萨科齐周五表示:

* G20对成立一个永久性的秘书处"并不积极"

* 拥有巨大贸易顺差的国家同意提振内需

* 金融稳定委员会(FSB)今日将公布29家系统重要性银行名单

* 资本管制目前被认为是维持稳定的必要工具

* IMF正在考虑设立新的工具,比如短期信用额度

* 目前许多G20国家在金融交易税上与法国有相同的立场

* 法国将致力于将徵收金融交易税变为现实

* G20在探寻通过IMF来提高EFSF救助能力的途径

* 法国巴黎银行、法国兴业银行、法国农业信贷银行和Banque Populaire被列入具有系统重要性银行名单(完)