〔全球经济〕资本管制目前被认为是维持稳定的必要工具--法国总统

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透法国戛纳11月4日电---法国总统萨科齐周五表示:
* G20对成立一个永久性的秘书处"并不积极"
* 拥有巨大贸易顺差的国家同意提振内需
* 金融稳定委员会(FSB)今日将公布29家系统重要性银行名单
* 资本管制目前被认为是维持稳定的必要工具
* IMF正在考虑设立新的工具,比如短期信用额度
* 目前许多G20国家在金融交易税上与法国有相同的立场
* 法国将致力于将徵收金融交易税变为现实
* G20在探寻通过IMF来提高EFSF救助能力的途径
* 法国巴黎银行、法国兴业银行、法国农业信贷银行和Banque Populaire被列入具有系统重要性银行名单(完)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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