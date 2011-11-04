美国各类经济指标总览--2011/11/4

美国劳工部周五公布,美国10月非农就业岗位增加8万(路透预估为增加9.5万),9月修正後为增加15.8万(前值为增加10.3万).美国10月民间部门就业岗位增加10.4万个(预估为增加12万),9月修正为增加19.1万个(前值为增加13.7万).美国10月失业率为9.0%(预估为9.1%),9月修正後为9.1%(前值为9.1%).美国10月平均时薪增长0.2%(市场预估为增长0.2%).[ID:nCN1198722]

当前值 前次值

失业率(%) 9.0(10月) 9.1(9月修正值)

非农业就业岗位(万) 增加8(10月) 增加15.8(9月修正值)

平均时薪(%) +0.2(10月) +0.3(9月修正值)

消费者物价指数(CPI)(%) +0.3(9月) +0.4(8月)

不包括食品和能源CPI(%) +0.1(9月) +0.2(8月)

实质所得(%) +0.2(9月) -0.8(8月修正值)

生产者物价指数(PPI)(%) +0.8(9月) 持平(8月)

不包括食品和能源PPI(%) +0.2(9月) +0.1(8月)

国内生产总值(GDP)(%) +2.5 +1.3

(第三季初值) (第二季终值)

GDP平减指数(%) +2.5 +2.6

(第三季初值) (第二季终值)

零售销售(%) +1.1%(9月) +0.3(8月修正值)

国际贸易收支(亿美元)逆差456.1(8月) 逆差456.3(7月修正值)

雇佣成本(%) +0.7(第二季) +0.6(第一季)

工业生产(%) +0.2(9月) 持平(8月修正值)

产能利用率(%) 77.4(9月) 77.3(8月修正值)

初请失业金人数(万人) 39.7 40.6

(10月29日当周) (10月22日当周修正值)

联邦预算(亿美元) 赤字645.7(8月) 赤字1,341.5(8月)

领先指标(%) +0.2(9月) +0.3(8月修正值)

个人所得(%) +0.1(9月) -0.1(8月修正值)

个人消费支出(PCE)物价(%) +0.2(9月) +0.3(8月修正值)

消费者信贷(亿美元) 减少95(8月) 增加119.2(7月修正值)

企业库存(%) +0.5(8月) +0.5(7月修正值)

建筑支出(%) +0.2(9月) +1.6(8月修正值)

消费者信心 39.8(10月) 46.4(9月修正值)

房屋开工(万户) 65.8(9月) 57.2(8月修正值)

建筑许可(万户) 59.4(9月) 62.5(8月修正值)

成屋销售(万户) 491(9月) 506(8月修正值)

新屋销售(万户) 31.3(9月) 29.6(8月修正值)

工厂订单(%) 0.3(9月) 0.1(8月修正值)

耐久财(耐用品)订单(%) -0.6(9月修正值) -0.1(8月修正值)

供应管理协会非制造业指数 52.9(10月) 53.0(9月)

供应管理协会制造业指数 50.8(10月) 51.6(9月)

趸售(批发)库存(%) +0.4(8月) +0.8(7月修正值)

进口物价(%) +0.3(9月) -0.2(8月修正值)

出口物价(%) +0.4(9月) +0.5(8月修正值)

单位劳工成本(%) -2.4 +2.8

(第三季初值) (第二季修正值)

非农业生产率(%) +3.1 -0.1

(第三季初值) (第二季修正值)

经常账(亿美元) 赤字1,180 赤字1,195.9

(第二季初值) (第一季修正值) (完)