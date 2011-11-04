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市场报道 | 2011年 11月 4日 星期五 22:34 BJT

〔美国经济〕10月28日当周领先指标及其增长年率上升--ECRI

路透纽约11月4日电---美国经济周期研究所(ECRI)周五称,衡量美国未来经济增速的一项指标最近一周上升,其成长年率亦从低位改善.

ECRI表示,美国10月28日止当周领先指标(WLI)上升至122.1,之前一周经修定後为121.2,原本公布为121.3.

该指标的增长年率小幅回升至负9.4%,之前一周为负10.1%,原本公布为负10.0.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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