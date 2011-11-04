〔国际油市〕亚洲燃料油跨月价差和现货升水回落,裂解价差亦走低

路透新加坡11月4日电---亚洲燃料油市场周五回落,此前两天看涨投机商推动前两月跨月价差升至纪录高位.

市场人士专注于互换市场,固定价格合约总成交量仅略高于10万吨,跨月价差成交量都低于5万吨.

11/12月跨月价差回落至每吨17.00美元下方,12月/1月跨月价差持坚于10.75美元.

现货升水同样下降,三笔380-cst燃料油交易升水皆低于每吨13.00美元.

"市场供需紧张,阿联酋国家石油公司(ENOC)并不经常买入印度船货.而在只有印度船货的情况下,该公司料继续买入印度船货."一交易商称.

12月裂解价差走宽0.45美元,报每桶较迪拜原油贴水2.68美元.1月裂解价差走弱0.48美元至每桶贴水3.52美元.

180-cst燃料油升12.28美元至每吨697.38美元.380-cst燃料油上涨9.75美元至每吨686.10美元.180-cst燃料油的溢价下滑0.88美元,至15.25美元.380-cst燃料油溢价回落1.63美元,至12.75美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 697.25 697.50 697.38 685.10 12.28 1.79

现货380CST燃料油 FO380-SIN 685.90 686.30 686.10 676.35 9.75 1.44

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 698.00 700.00 699.00 692.00 7.00 1.01

380CST船用燃料油升水 12.10 13.70 12.90 15.65 -2.75

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 15.00 15.50 15.25 16.13 -0.88 -5.43

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 12.50 13.00 12.75 14.38 -1.63 -11.30 (完)