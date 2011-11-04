〔欧元债市〕德债期货上涨,因德国总理表示G20成员国鲜有承诺参与EFSF

* 德国总理梅克尔表示,20国集团成员国鲜有承诺参与EFSF

* 意大利公债收益率上升,因该国总理拒绝了IMF提出的金融救助提议

* 希腊政府信任投票将在周五稍晚举行

路透伦敦11月4日电---德债期货周五上涨,因20国集团(G20)成员国鲜有承诺参与欧元区救助基金的忧虑,以及意大利政治紧张局势加剧,迫使投资者进行避险.

意大利两年期公债跳涨,该国10年期公债较可比德债收益率差触及纪录新高,此前意大利总理贝鲁斯柯尼表示,他已经拒绝了国际货币基金组织(IMF)提出的金融救助提议.

"德国总理梅克尔表示,20国集团成员国鲜有承诺参与欧洲金融稳定机构(EFSF),对我来说,这意味着EFSF似乎将胎死腹中."一位交易商表示.

12月德债期货FGBLZ1当日涨70个跳动点,至137.58,脱离稍早低点136.35.

德国10年期现货公债收益率DE10YT=TWEB跌7个基点,至1.82%.

人们认为意大利是在欧元区危机中有可能倒下的下一张多米诺骨牌,意大利10年期公债收益率触及6.38%,接近人们普遍认为不可持续的7%水准.

投资者亦在关注希腊政局发展,此前希腊财长Evangelos Venizelos对欧洲高级官员表示,该国已放弃公投计划.

一些交易商称,在希腊进行信任投票前,投资者正在削减风险敞口,信任投票将在欧洲市场收盘後进行.(完)

--编译 于春红;审校 李军

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