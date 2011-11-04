〔欧洲股市〕收跌,意大利公债收益率上扬

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收低1%

* 本周指数为六周内首次下跌

* 意大利公债收益率上扬拖累该国银行股下挫

* 市场等待希腊信心投票

路透伦敦11月4日电---欧洲股市周五收低,意大利银行股跌幅居前,此前意大利拒绝接受国际货币基金组织(IMF)的金融援助,令意大利公债收益率(殖利率)触及欧元面世以来的最高位.

投资人等待希腊对总理的信任投票,可能影响欧元区的未来.

意大利总理贝鲁斯柯尼拒绝接受IMF的金援,IMF将监督意大利的经济改革,因意大利正和其沉重的债务搏斗.

"毋庸置疑,意大利公债收益率是市场的焦点所在.如果意大利公债收益率继续攀升,将造成严重的问题.该国公债收益率在不能长期持续的水准.目前没有理由去承担更多的风险,"Rathbone Brothers基金经理说.

意大利银行Intesa SanPaolo(ISP.MI)和意大利裕信银行(UniCredit)分别下挫4.8%和6.6%,两家银行均在意大利公债有大量敞口.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3下跌1%,报980.01点.本周该指数跌3.7%,为六周来首次周度下滑.

欧元区周五在20国集团(G20)峰会上赢得口头支持,但不见真金白银.德国总理梅克尔表示,G20鲜有国家承诺参与欧元区救助基金.

英国富时100指数.FTSE收跌0.33%,报5,527.16点;德国股市DAX指数.GDAXI下跌2.72%,报5,966.16点;法国CAC-40指数.FCHI下滑2.25%,报3,123.55点.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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