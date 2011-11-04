〔全球金市〕金价下跌,追随其他风险资产

* 金价下跌,受欧元区担忧和疲软就业数据拖累

* 黄金守住25%回撤位的技术支撑

* 市场关注MF Global账户相关卖盘

路透纽约/伦敦11月4日电---金价周五下跌,追随风险资产,受累于对欧元区救助基金的担忧和疲软美国非农就业数据.

20国集团峰会对解决欧元区债务危机给予口头支持,但是没有新的资金承诺,令金价承压.

美国劳工部周五公布,美国10月非农就业岗位增加8万,路透预估为增加9.5万;9月修正後为增加15.8万,前值为增加10.3万.[ID:nCN1198722]

金价追随美国股市走低.

"金价守住25%费波纳奇回档技术位1,747美元处的支撑.风险下降,因一些人认为形势良好,而另外一些人觉得下周金价将大幅走高."纽约商品期货交易所(COMEX)黄金期货场内交易员Jonathan Jossen称.

金价本周有望录得连续第二周上涨,因欧盟前景的不确定性提振避险买盘重现.

MF Global破产後,商品经纪商给予吸纳其客户,相关的卖盘打压金价.

1719GMT时,现货金XAU=下跌0.5%,报每盎司1,753.69美元.纽约商品期货交易所(COMEX)12月期金GCZ1跌9.70美元,报1,755.40美元.

现货银XAG=下滑1.1%,报34.08美元.现货铂金XPT=跌0.3%,报1,629.49美元,现货钯金XPD=升0.2%,至653.97美元.

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最新价格 当日 当日 本年迄今

COMEX黄金期货 GCZ1 1755.40 -9.70 -0.6% 23.5%

COMEX白银期货 SIZ1 34.110 -0.388 -1.1% 10.3%

COMEX铂金期货 PLF2 1635.10 -11.90 -0.7% -8.0%

COMEX钯金期货 PAZ1 657.50 -4.60 -0.7% -18.2%

现货金 XAU= 1753.69 -8.96 -0.5% 23.5%

现货银 XAG= 34.08 -0.38 -1.1% 10.4%

现货铂金 XPT= 1629.49 -4.81 -0.3% -7.8%

现货钯金 XPD= 653.97 1.29 0.2% -18.2%

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)

--编译 李富强;审校 李军

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=