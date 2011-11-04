〔英国债市〕英债和德债一起上涨,因意大利前景和希腊情势未明

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透伦敦11月4日电---英债期货周五攀升,和德债一起上涨,因意大利前景不明,希腊政府的信任投票前存在不确定性和20国集团(G20)是否支持欧元区救助计划,这些因素提振避险资产的吸引力.
欧洲债务危机出路未明削弱风险资产的魅力,推低英国富时100指数.FTSE下跌0.33%,欧洲股市.FTEU3下滑1%.德国DAX指数.GDAXI大跌2.72%.[.EUCN]
英债交投震荡,12月英债期货FLGZ1结算价上升47个跳动点,早盘下跌最多半个大点.可比德债FGBLZ1升73个跳动点.
美国官方数据显示10月失业率触及六个月低位,未能抑止英债和德债在中午後交易的升势.
经济数据退居次席,因投资者等待希腊议会对总理帕潘德里欧的信任投票结果.预料支持和反对票接近,这一预期燃点市场的不确定性.
G20峰会没有公布将提供新资金帮助欧元区应对其债务危机後,诸如德债等欧元区核心国家公债受到提振.
反而,两年期意大利公债收益率跳涨,10年期意大利公债较可比德债收益率差触及新高,此前意大利总理贝鲁斯柯尼称,他拒绝了接受国际货币基金组织的金援.
10年期英债收益率GB10YT=RR下跌6个基点,报2.31%,较可比德债收益率差走宽约3个基点,至略低于49个基点.
下周焦点转向周二出炉的工业生产数据,周三的贸易数据和下周稍後公布的生产者物价指数.
市场预计,英国央行在下周三和周四政策会议将宣布维持利率在0.5%不变,保持其资产购买计划规模在2,750亿英镑不变.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
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