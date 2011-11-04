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市场报道 | 2011年 11月 5日 星期六 05:59 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收涨,市场在USDA公布作物报告前调整部位

路透芝加哥11月4日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收高,因市场在周末前调整部位,而且美国农业部(USDA)下周将公布11月作物产量报告.

路透调查分析师预计,2011年美国玉米产量将为123.81亿蒲式耳,低于美国农业部10月时预估的124.33亿蒲式耳.农业部将于周三1330GMT公布11月作物报告.

宏观经济指标利空,同时美元上涨,美国股市下挫.

本周末美国中西部天气更加干燥,有利于玉米和大豆收割,但下周天气湿润,将再次放缓收割.

CBOT-12月玉米合约CZ1收高2-1/4美分,报每蒲式耳6.55-3/4美元.

今日CBOT玉米预估成交量为281,232口.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]

--编译 于春红;审校 李军

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