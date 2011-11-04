〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收涨,市场在USDA公布作物报告前调整部位

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥11月4日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收高,因市场在周末前调整部位,而且美国农业部(USDA)下周将公布11月作物产量报告.
路透调查分析师预计,2011年美国玉米产量将为123.81亿蒲式耳,低于美国农业部10月时预估的124.33亿蒲式耳.农业部将于周三1330GMT公布11月作物报告.
宏观经济指标利空,同时美元上涨,美国股市下挫.
本周末美国中西部天气更加干燥,有利于玉米和大豆收割,但下周天气湿润,将再次放缓收割.
CBOT-12月玉米合约CZ1收高2-1/4美分,报每蒲式耳6.55-3/4美元.
今日CBOT玉米预估成交量为281,232口.(完)
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--编译 于春红;审校 李军
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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