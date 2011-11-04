〔纽约期市〕糖和可可期货小跌,市场关注G20峰会和希腊政府信任投票

路透11月4日电---纽约和伦敦糖及可可期货周五均小跌,盘中交投震荡,因对欧洲救助计划的疑虑再现,且担心希腊即将进行的关键投票,许多投资者都持观望态度.

咖啡期货涨跌不一.

"市场受外部因素影响,许多人都关注金融情况,"期货经纪商Penson Futures高级分析师Bill Raffety说.

美元指数.DXY小幅上升,希腊总理帕潘德里欧面临信任投票.该国是否接受欧元区救助及全球经济都前途未卜.

"所有人都关注更宏观的经济状况,除非希腊和20国集团(G20)会议出现非常意外的情况,否则我们预计(软商品)市场不会很快突破当前区间."经纪商Sucden Financial的Nick Penney说.

洲际交易所(ICE)-3月原糖期货SBc1跌0.08美分,报每磅25.57美分,伦敦12月白糖合约LSUc1收跌2.6美元,报每吨678.40美元.

ICE-12月可可期货CCc1收跌23美元,或0.8%,报每吨2,697美元,伦敦12月可可期货LCCc1跌5英镑,报每吨1,677英镑.

ICE指标12月阿拉比卡咖啡期货KCc1收升3.40美分,或1.5%,报每磅2.3020美元.伦敦1月罗布斯塔咖啡期货LRCc2收低35美元,或1.9%,收报每吨1,806美元.(完)