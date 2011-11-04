〔金属期市〕期铜下滑,因欧洲需求前景暗淡

* 期铜收低,因对欧洲的忧虑挥之不去

* G20成员国鲜有承诺向欧盟援助计划提供资金

* 上海铜库存增加,溢价下降

路透纽约/伦敦11月4日电---期铜周五下跌,因需求前景暗淡,且在希腊关键的信任投票前,投资者再度担心欧洲援助计划.

美国就业报告带来好坏不一的消息,难以抵销欧洲情势未明的影响.

德国总理梅克尔称,鲜有20国集团(G20)国家承诺参与欧元区援助计划後,期铜和其他风险资产市场一起一跌.

本周,期铜下跌约4%,因投资者对欧洲消息作谨慎的反应.

伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜CMCU3下跌20美元,报每吨7,865美元,稍早触及8,059.75美元日内高位.

纽约商品期货交易所(COMEX)指标12月期铜HGZ1下跌2.40美分,收报每磅3.5645美元,盘中交易区间为3.5445-3.6535美元.

周五交投清淡.根据汤森路透初步数据,周五成交略多于41,000口,较30天均值低逾35%.

希腊总理帕潘德里欧将在周五稍晚面临信任投票.该国是否接受欧元区救助及全球经济都前途未卜.

数据显示美国10月非农就业岗位增速放缓,但10月失率率触及六个月低位,且之前两个月非农就业岗位增长较原先公布的强劲,直指仍然疲弱的就业市场得到一些改善.

分析师表示,铜中长期前景仍然完整,在市场原已紧张的情况下,一些大型矿山罢工令供应中断,且预期中国买家将在明年第一季重建库存.

尽管短期而言,情况看来有点更脆弱.在部份中国消费者重建库存的速度放缓後,过去两周上海现货铜溢价跌每吨20-30美元.

上海期货交易所的铜库存较上周增加13.7%,LME铜库存减少4,275吨,至417,850吨,此为2月底内最低.

以下为1816GMT基本金属主力合约报价:

2010年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 356.50 -2.35 -0.65 444.70 -19.83

LME期铝 2140.00 -6.00 -0.28 2470.00 -13.36

LME期铜 7869.00 -16.00 -0.20 9600.00 -18.03

LME期铅 2047.00 12.00 +0.59 2550.00 -19.73

LME期镍 18900.00 480.00 +2.61 24750.00 -23.64

LME期锡 22050.00 50.00 +0.23 26900.00 -18.03

LME期锌 1949.00 -21.00 -1.07 2454.00 -20.58

上海期铝 16380.00 240.00 +1.49 16840.00 -2.73

上海期铜 59360.00 2560.00 +4.51 71850.00 -17.38

上海期锌 15550.00 505.00 +3.36 19475.00 -20.15

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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