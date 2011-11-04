〔金属期市〕期铜下滑,因欧洲需求前景暗淡

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 期铜收低,因对欧洲的忧虑挥之不去
* G20成员国鲜有承诺向欧盟援助计划提供资金
* 上海铜库存增加,溢价下降
路透纽约/伦敦11月4日电---期铜周五下跌,因需求前景暗淡,且在希腊关键的信任投票前,投资者再度担心欧洲援助计划.
美国就业报告带来好坏不一的消息,难以抵销欧洲情势未明的影响.
德国总理梅克尔称,鲜有20国集团(G20)国家承诺参与欧元区援助计划後,期铜和其他风险资产市场一起一跌.
本周,期铜下跌约4%,因投资者对欧洲消息作谨慎的反应.
伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜CMCU3下跌20美元,报每吨7,865美元,稍早触及8,059.75美元日内高位.
纽约商品期货交易所(COMEX)指标12月期铜HGZ1下跌2.40美分,收报每磅3.5645美元,盘中交易区间为3.5445-3.6535美元.
周五交投清淡.根据汤森路透初步数据,周五成交略多于41,000口,较30天均值低逾35%.
希腊总理帕潘德里欧将在周五稍晚面临信任投票.该国是否接受欧元区救助及全球经济都前途未卜.
数据显示美国10月非农就业岗位增速放缓,但10月失率率触及六个月低位,且之前两个月非农就业岗位增长较原先公布的强劲,直指仍然疲弱的就业市场得到一些改善.
分析师表示,铜中长期前景仍然完整,在市场原已紧张的情况下,一些大型矿山罢工令供应中断,且预期中国买家将在明年第一季重建库存.
尽管短期而言,情况看来有点更脆弱.在部份中国消费者重建库存的速度放缓後,过去两周上海现货铜溢价跌每吨20-30美元.
上海期货交易所的铜库存较上周增加13.7%,LME铜库存减少4,275吨,至417,850吨,此为2月底内最低.
以下为1816GMT基本金属主力合约报价:
2010年 年初迄今
最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%
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COMEX期铜 356.50 -2.35 -0.65 444.70 -19.83
LME期铝 2140.00 -6.00 -0.28 2470.00 -13.36
LME期铜 7869.00 -16.00 -0.20 9600.00 -18.03
LME期铅 2047.00 12.00 +0.59 2550.00 -19.73
LME期镍 18900.00 480.00 +2.61 24750.00 -23.64
LME期锡 22050.00 50.00 +0.23 26900.00 -18.03
LME期锌 1949.00 -21.00 -1.07 2454.00 -20.58
上海期铝 16380.00 240.00 +1.49 16840.00 -2.73
上海期铜 59360.00 2560.00 +4.51 71850.00 -17.38
上海期锌 15550.00 505.00 +3.36 19475.00 -20.15
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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]
全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]
伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]
现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。