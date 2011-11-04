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债券 | 2011年 11月 5日 星期六 03:59 BJT

〔美国债市〕机构债较可比公债利差表现不一,欧债忧虑再度浮现

IFR纽约11月4日电---美国机构债较可比公债利差周五收盘表现不一,但优于互换,在为期两日的20国集团(G20)峰会没有给解决欧债危机带来多少进展後,欧洲债务忧虑再度浮现.

短期机构债利差持稳至收窄0.5个基点,五年期至七年期中期债利差扩阔1个基点.指标债整体买盘较佳,五年期至七年期机构债利差扩阔吸引了来自短线和中长线的买兴.

根据TRACE,成交额为48.81亿美元,成交宗数为2,850.

本周没有供应,但下周将有新债进场,联邦住宅贷款银行(FHLB)计划在周三宣布发债.

下周机构债回赎初步预计将增至62.07亿美元,本周为58.8亿美元.房利美将回赎47.2亿美元,房贷美为7.25亿美元,FHLB为7.62亿美元.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

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伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

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