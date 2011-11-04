〔美国债市〕机构债较可比公债利差表现不一,欧债忧虑再度浮现

IFR纽约11月4日电---美国机构债较可比公债利差周五收盘表现不一,但优于互换,在为期两日的20国集团(G20)峰会没有给解决欧债危机带来多少进展後,欧洲债务忧虑再度浮现.

短期机构债利差持稳至收窄0.5个基点,五年期至七年期中期债利差扩阔1个基点.指标债整体买盘较佳,五年期至七年期机构债利差扩阔吸引了来自短线和中长线的买兴.