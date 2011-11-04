〔美国股市〕ADR多数收低,受欧洲债务问题拖累

路透纽约11月4日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周五收低,因欧元区救助协议的不确定性上升导致投资者卖出欧洲股票.

德国德国总理梅克尔表示,20国集团(G20)几乎未有国家表示将参与欧元区救助基金.希腊议会稍後将对希腊总理帕潘德里欧进行信任投票.

美国劳工部周五公布,美国10月非农就业岗位增加8万,路透预估为增加9.5万;9月修正後为增加15.8万,前值为增加10.3万.[ID:nCN1198722]

纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR收低0.78%,标准普尔500指数.SPX下跌0.63%.

纽约梅隆银行的欧洲企业ADR指数.BKEUR下挫1.16%.德意志银行(DB.N)下跌5.1%,报38.94美元,瑞士信贷(CS.N)下滑3.2%,报26.30美元,巴克莱(BCS.N)走弱1%,至11.89美元.

纽约梅隆银行的亚洲企业ADR指数.BKAS跌0.27%,在美国上市的丰田汽车(TM.N)下滑0.3%,报65.18美元.但日本日经指数周五上涨近2%,本田汽车ADR(HMC.N)收高0.49%,报30.56美元.

纽约梅隆银行的拉丁美洲ADR指数.BKLA小升0.09%.(完)

--编译 李富强;审校 利棣儿

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