〔美国债市〕投资级别公司债市场本周有176.6亿美元新债定价,高于预期

IFR纽约11月4日电---美国投资级别公司债本周有176.6亿美元新债定价,较上周的224.5亿美元减少近50亿美元,但轻松超过100-150亿美元预期高端.

这是此间市场连续第二周新债超百亿,这是截至9月9日两周以来首见.

周一有11.5亿美元新债定价,令10月发债规模升至485.35亿美元,排名今年第七,仅6,7,8三个月的规模较小.

11月开局迅速,四日已有总计165.1亿美元新债进场,市场预计下周发债规模为250-300亿美元.

高收益公司债市场本周发债也相当活跃,截至周四已有30亿美元的六宗新债定价,今日预计还有三宗.

今年迄今投资级别公司债市场新债规模达到6,517.99亿美元,继续超过去年同期的6,312.4亿美元.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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