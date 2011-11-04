〔美国债市〕投资级别公司债市场本周有176.6亿美元新债定价,高于预期

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
IFR纽约11月4日电---美国投资级别公司债本周有176.6亿美元新债定价,较上周的224.5亿美元减少近50亿美元,但轻松超过100-150亿美元预期高端.
这是此间市场连续第二周新债超百亿,这是截至9月9日两周以来首见.
周一有11.5亿美元新债定价,令10月发债规模升至485.35亿美元,排名今年第七,仅6,7,8三个月的规模较小.
11月开局迅速,四日已有总计165.1亿美元新债进场,市场预计下周发债规模为250-300亿美元.
高收益公司债市场本周发债也相当活跃,截至周四已有30亿美元的六宗新债定价,今日预计还有三宗.
今年迄今投资级别公司债市场新债规模达到6,517.99亿美元,继续超过去年同期的6,312.4亿美元.(完)
--编译 李军;审校 利棣儿
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]
伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]
美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]
台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]
中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。