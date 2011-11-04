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债券 | 2011年 11月 5日 星期六 04:43 BJT

〔美国债市〕学生贷款市场协会,日产和保时捷预计下周在ABS市场发债

IFR纽约11月4电---周五再有两宗资产担保证券(ABS)新债定价,本周发债规模超过31亿美元.

瑞信、德意志银行和苏格兰皇家银行为3亿美元Wyndham Timeshare (SRFC) 2011-3分时应收账款交易的联席簿记行,该交易今日定价.

花旗集团、摩根大通今日也为PFS Financing Corp 2011-B保险金应收账款支持ABS新债定价.

已有多宗新债准备下周进场,包括日产汽车、保时捷、学生贷款市场协会(Sallie Mae)、Enterprise Fleet Lease,和SMART.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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