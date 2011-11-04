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债券 | 2011年 11月 5日 星期六 05:02 BJT

〔标题新闻〕美联储使用"所有工具"支撑美国经济,政坛领袖必须解决美国的财政问题--威廉姆斯

威廉姆斯(John Williams)为旧金山联邦储备银行总裁

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nWEN0604]

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