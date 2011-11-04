〔加拿大股市〕收低,受希腊政治局势不稳和就业数据疲软拖累

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透多伦多11月4日电---加拿大股市多伦多证交所S&P/TSX综合指数周五收低,因希腊政治局势不稳和北美就业数据疲软拖累投资者人气.
市场关注周五夜间希腊议会对希腊总理帕潘德里欧(George Papandreou)的信任投票,结果可能对欧元区救助协议产生影响.
德国总理梅克尔表示,20国集团(G20)几乎未有国家表示将参与欧元区救助基金,加剧投资者担忧.
不确定性导致投资者"在周末到来前锁定获利",Excel Funds Management基金经理Paul Mesburis表示.
加拿大统计局周五公布,该国10月就业人口意外减少5.4万人,降幅大部分是全职岗位.而大多数降幅发生在民间就业部门,其中制造业和建筑业就业人口降幅最大.[ID:nCN2008493]
"鉴于近期对加拿大经济的乐观期望,就业数据可能令一些人感到有点意外."ScotiaMcLeod股票交易主管Fred Ketchen称.
美国劳工部周五公布,美国10月非农就业岗位增加8万,路透预估为增加9.5万;9月修正後为增加15.8万,前值为增加10.3万.[ID:nCN1198722]
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低60.1点,或0.5%,报12,408.25点.本周该指数下跌不足1%.
10项分类指数中五项收低,能源类股下挫0.6%.(完)
--编译 李富强;审校 李军
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路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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