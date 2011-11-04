〔纽约汇市〕欧元下跌,市场等待希腊信任投票结果

路透纽约11月4日电---欧元周五下跌,即便希腊政府可能在稍晚进行的信任投票中获胜,但投资者对作多欧元的押注仍持谨慎态度,因欧洲救助计划的不确定性,且他们担心其他债务缠身的欧元区国家的情况,令欧元承压.