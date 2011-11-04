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市场报道 | 2011年 11月 5日 星期六 05:09 BJT

〔纽约汇市〕欧元下跌,市场等待希腊信任投票结果

* 市场等待希腊信任投票结果

* 德国总理梅克尔称鲜有G20国家承诺支持欧元区援助基金

* 市场亦聚焦在意大利,总理贝鲁斯柯尼政府形势危险

路透纽约11月4日电---欧元周五下跌,即便希腊政府可能在稍晚进行的信任投票中获胜,但投资者对作多欧元的押注仍持谨慎态度,因欧洲救助计划的不确定性,且他们担心其他债务缠身的欧元区国家的情况,令欧元承压.

对希腊,欧元区和全球经济的忧虑拖累欧元兑美元本周大跌2.8%,录得9月中来表现最差的一周.

希腊议会准备在周五稍晚就总理帕潘德里欧进行信任投票.如果帕潘德里欧领导的政府倒台,希腊将进行大选,这将威胁希腊取得欧盟援助计划.

如果希腊失去1,300亿欧元救助协议,希腊可能对其主权债违约,且希腊违约将导致欧元区危机扩散,可能限制全球信贷和经济成长.

部份投资者正预计,希腊总理帕潘德里欧将呈辞,由一个新的联合政府执政.

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