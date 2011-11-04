〔国际油市〕NYMEX原油期货因就业数据上涨,但升幅受制于欧洲的不确定性

* 希腊放弃公投,等待信任投票结果

* 美元兑欧元上涨,限制风险资产升幅

* 10月就业数据有一些亮点,提振油价

路透纽约11月4日电---美国原油期货周五连升三天,因美国10月就业报告激励人心,但油价升幅受限,因希腊即将进行信任投票加深投资者对欧元区债务的忧虑.

美国12月原油期货触及每桶94.93美元,此为本周的最高位,结算价为8月1日来最高,连升第五周.

分析师说,美国就业数据带来好坏不一的消息,但总体报告直指仍然疲弱的劳工市场有一些改善,且是近期显示经济衰退风险正减退的最新一个迹象.

希腊在周五稍晚将举行信任投票,使投资者不安.股市回落,铜价和金价下跌.

原油期货交投清淡,根据路透数据,周五触及463,657口,较其30天均值低31%.

一些交易商说,成交缩量部份原因是还没有迹象显示申请破产保护的MF Global的帐户全面结清头寸.

下周公布的美国经济数据不多,分析师预计欧元区的消息将使油价走势持续震荡.

纽约商业期货交易所(NYMEX)-12月原油期货CLZ1收报94.26美元,涨0.19美元或0.2%,结算价为8月1日来最高.本周该合约收升0.94美元,或1.01%,连升五周.

ICE-12月布兰特原油LCOZ1上升1.14美元,或1.03%,结算价报111.97美元,此为10月27日来最高收位.本周,近月布兰特原油合约LCOc1上涨2.06美元,或1.87%,连升两周.

尾盘,布兰特原油较美国原油期货的溢价走宽至17.71美元,周四为16.76美元.

NYMEX-12月RBOB汽油期货RBZ1收升2.16美分,或0.82%,报每加仑2.6634美元.本周,近月合约跌1.88美分,或0.7%,连跌三周.

NYMEX-12月取暖油期货HOZ1收升3.26美分,或1.07%,报3.0707美元.本周,近月取暖油合约升1.15美分,连涨两周.

美国商品期货交易委员会数据显示,在11月1日当周,投机者降低在NYMEX原油和期权净多头头寸7,064口,至190,216口.

美国劳工部周五公布,美国10月非农就业岗位增加8万(路透预估为增加9.5万),9月修正後为增加15.8万(前值为增加10.3万).美国10月失业率为9.0%(预估为9.1%),9月修正後为9.1%(前值为9.1%).[ID:nCN1198722]

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

12月原油 94.26 0.19 0.2% 92.87 94.93 270,125 299,987

1月原油 94.19 0.28 0.3% 92.79 94.75 76,370 75,618

12月RBOB汽油 2.6634 0.0216 0.8% 2.6330 2.6889 27,566 53,362

1月RBOB汽油 2.6480 0.0214 0.8% 2.6216 2.6729 19,212 28,856

12月取暖油 3.0707 0.0326 1.1% 3.0324 3.0832 29,236 57,869

1月取暖油 3.0699 0.0330 1.1% 3.0365 3.0800 11,586 22,229

ICE合约

12月布兰特 111.97 1.14 1.0% 110.30 112.39 173,065 224,717

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 463,657 552,872 672,066 1,349,766 -10,684

汽油 66,712 116,923 136,735 264,050 -2,705

取暖油 60,492 119,397 144,854 294,661 -971(完)