〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收低,因美元上涨而股市下跌

路透芝加哥11月4日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低,因美元上涨、股市下跌和周末前调整部位.

豆粕收高,而豆油收低.

交易商称,宏观指标看跌,美元上涨,美国股市下跌.

路透调查显示,市场预期下周三1330GMT公布的2011年美国大豆产量为30.48亿蒲式耳,低于美国农业部的预估值30.60亿蒲式耳.[ID:nN1E7A317P]

11月合约交割量为7口,近期交割量较低.

周末美国中西部天气更为干燥,利于玉米和大豆的收割;下周天气更为潮湿,将再次延缓收割.

CBOT-11月大豆期货SX1收低6-3/4美分,报每蒲式耳12.12-1/2美元.

CBOT-12月豆油合约BOc1跌0.16美分,报每磅51.87美分.CBOT-12月豆粕合约SMc1上涨0.9美元,收报每短吨315.4美元.

今日CBOT大豆预估成交量为93,826口,豆油为65,585口,豆粕为39,679口.

以下为CBOT农产品期货在1916 GMT的价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌 涨跌

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CBOT玉米Cc1 655.75 2.25 0.3% 4.3%

CBOT大豆Sc1 1212.50 -6.75 -0.6% -13.0%

CBOT豆粕SMc1 315.40 0.90 0.3% -14.8%

CBOT豆油BOc1 51.87 -0.16 -0.3% -10.2%

CBOT小麦Wc1 636.75 0.75 0.1% -19.8%

CBOT稻米RRc1 1589.50 -2.50 -0.2% 13.6%

EU小麦BL2X1 196.00 2.25 1.2% -22.4%

NYMEX原油期货CLc1 94.38 0.31 0.3% 3.3%

现货金XAU= 1754.84 -7.81 -0.4% 23.6%

欧元/美元EUR= 1.3775 -0.0036 -0.3% 3.2%

美元指数.DXY 76.9600 0.2840 0.4% -2.6%

波罗的海

乾散货指数.BADI 1784 -33 -1.8% 0.6%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

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