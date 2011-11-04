〔加拿大汇市〕加元兑美元收低,因就业数据不佳及希腊情势忧虑

路透多伦多11月4日电---加元兑美元周五下滑,此前数据显示10月就业意外减少,令加拿大央行最终降息的机率增加.

对欧洲债务危机救助方案前景的疑虑以及希腊政府信任投票前的不安也令加元等风险资产处于守势,盖过了美国10月就业报告显示的就业市场改善迹象带来的影响.

加拿大统计局公布,该国10月就业人口意外减少5.4万人,降幅大部分是全职岗位.而大多数降幅发生在民间就业部门,其中制造业和建筑业就业人口降幅最大.[ID:nCN2008493]

就业报告发布後,加元兑美元CAD=D3跌逾0.01美元至日低1.0229加元或0.9776美元,为逾两周最低.

加元兑美元收报1.0167加元或0.9836美元,周四收报1.0081加元,或0.9920美元.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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