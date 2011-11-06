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亚洲 | 2011年 11月 6日 星期日 09:46 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月4日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 83.10 +0.84 +1.02 3570640

搜狐 (SOHU.O) 60.93 -0.72 -1.17 755448

网易 (NTES.O) 47.90 +0.07 +0.15 707503

百度 (BIDU.O) 143.18 -0.32 -0.22 4675321

亚信科技 ASIA.O 7.82 -0.29 -3.58 721552

侨兴环球电话 XING.O 0.80 -0.09 -10.11 1991009

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 12.98 +0.08 +0.62 2220904

联电 (UMC.N) 2.23 +0.03 +1.36 528493

日月光 (ASX.N) 4.73 +0.21 +4.65 401218

矽品精密 (SPIL.O) 5.05 +0.02 +0.40 4511991

和信超媒体 (GIGM.O) 0.88 -0.02 -2.22 63179

友达 (AUO.N) 5.03 +0.27 +5.67 839546

中华电信 (CHT.N) 33.29 -0.17 -0.51 114609

台湾国际航电 (GRMN.O) 35.70 -0.18 -0.50 799968

香港

中国移动 (CHL.N) 48.44 -0.82 -1.66 232116

中国联通 (CHU.N) 20.94 -0.13 -0.62 459677

中国电信 (CHA.N) 61.04 -1.59 -2.54 18684

中芯国际 (SMI.N) 2.75 -0.04 -1.43 15607

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.93 -0.18 -4.38 2376

(完)

--整理 徐文焰

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