《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月4日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 83.10 +0.84 +1.02 3570640
搜狐 (SOHU.O) 60.93 -0.72 -1.17 755448
网易 (NTES.O) 47.90 +0.07 +0.15 707503
百度 (BIDU.O) 143.18 -0.32 -0.22 4675321
亚信科技 ASIA.O 7.82 -0.29 -3.58 721552
侨兴环球电话 XING.O 0.80 -0.09 -10.11 1991009
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 12.98 +0.08 +0.62 2220904
联电 (UMC.N) 2.23 +0.03 +1.36 528493
日月光 (ASX.N) 4.73 +0.21 +4.65 401218
矽品精密 (SPIL.O) 5.05 +0.02 +0.40 4511991
和信超媒体 (GIGM.O) 0.88 -0.02 -2.22 63179
友达 (AUO.N) 5.03 +0.27 +5.67 839546
中华电信 (CHT.N) 33.29 -0.17 -0.51 114609
台湾国际航电 (GRMN.O) 35.70 -0.18 -0.50 799968
香港
中国移动 (CHL.N) 48.44 -0.82 -1.66 232116
中国联通 (CHU.N) 20.94 -0.13 -0.62 459677
中国电信 (CHA.N) 61.04 -1.59 -2.54 18684
中芯国际 (SMI.N) 2.75 -0.04 -1.43 15607
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.93 -0.18 -4.38 2376
(完)
--整理 徐文焰
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。