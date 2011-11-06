〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数第八日连跌,後市仍不乐观

路透伦敦11月4日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周五跌至近七周最低位,因市场人气转弱且船运活动放慢继续带来压力.

波罗的海乾散货运价指数下跌33点或1.82%,至1,784点,为连续第八日下滑,所有指标所衡量的船运活动均放缓.

"干散货运费继续回落."Arctic Securities分析师Erik Nikolai Stavseth."经纪商所宣称的运费已经触底依然为时过早,因为澳洲运费本周以来一直走低."

尽管市场对中国这个全球最大铁矿石消费国的需求状况忧虑不已,但铁矿石价格本周仍回升3%,上周下挫近19%.

铁矿石船货占整体海岬型运量约三分之一,而经纪商称,价格走势仍是影响乾散货运的关键因素.

在澳洲和巴西对中国煤炭和铁矿出口及日本煤炭进口增加的协助下,海岬型带动了近期涨势.海岬型船舶通常的运载量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

波罗的海乾散货运价指数在8月在连跌18个交易日後触及逾三个月低点.该指数目前依旧走势不稳,且仍较去年同期水准低了近30%.该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI周五下滑1.45%,平均获利为22,939美元,为9月1日以来的最低位,本月稍早曾触及2010年11月以来最高位.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下跌1.61%,该型船舶平均获利为14,682美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.经纪商称,船只数量增加正令运费承压.(完)