《美债一周展望》新债供应可能推升公债收益率,美数据改善带来压力

* 财政部将标售720亿美元两年期、10年期和30年期公债

* 欧洲不确定因素为投资者评估公债价值增加难度

* 希腊总理赢得信任投票,可能令公债承压

* 随着美国数据改善,投资者料将追求更高收益

记者 Karen Brettell 编译 徐文焰

路透纽约11月4日电---美国公债投资者下周可能要求获得更高收益率(殖利率),来消化720亿美元的新债供应,不过市场对欧债危机再度燃起的疑虑,将会决定公债走疲的程度.

分析师称,美国公债市场周一盘初可能屈服于卖压而下跌,因为在希腊总理帕潘德里欧(George Papandreou)周六赢得议会信任投票後,部分投资者可能结清避险仓位.

帕潘德里欧的胜利被认为对希腊获得1,300亿欧元救助金以免于违约至关重要.倘若希腊违约,可能令欧元区债务危机更加恶化.

公债投资者正忙于厘清应如何确定美国公债的价值,美国数据的改善预示着公债收益率将会上升,而欧债疑虑再起则会打压收益率走低.

指标10年期公债收益率在过去一周半时间里下跌逾29个基点,尽管一些迹象表明经济改善,但买家仍涌进债市.

"最近的一些数据略好于预期,大家在思考收益率应当处于什麽水平."法国兴业银行驻纽约的公债交易商Sean Murphy表示.

公债周五上扬,因市场对意大利公债的巨大跌幅以及帕潘德里欧的信任投票忧心忡忡.[ID:nCN1199364]

在投票结束後,Prudential Fixed Income首席投资分析师Robert Tipp称,"结果令人安心,因为我们终于跨过了希腊这个障碍;不过市场仍将紧张.这里的形势极不稳定."

对欧洲的忧虑盖过了美国数据的影响.数据显示,10月美国就业状况有所好转,失业率触及六个月低点.

"非农就业报告非常不错."多伦多道明证券驻首席美国分析师兼利率策略主管Eric Green指出.

"就业岗位并没有增加到令我们确信失业率能够持续下降的程度,但这份报告中潜藏的信息令我们更加乐观."他说.

如果投资者对数据改善保持信心,他们可能就会在下周的新债标售中要求获得更高的收益.

美国财政部将在下周二至周四先後标售320亿美元三年期公债、240亿美元10年期公债和160亿美元30年期公债.

"如果欧洲形势恢复正常,那我们就能真正地关注供应面了."兴业银行的Murphy说.

"眼下10年期和30年期公债收益率水平分别在2%和3%左右,在市场尝试消化新债供应时,这些水准应会带来强大的阻力."他补充道.

10年期公债US10YT=RR价格周五尾盘上涨4/32,收益率报2.06%.30年期公债US30YT=RR价格亦上升4/32,收益率为3.12%.(完)

--译文审校 李爽

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