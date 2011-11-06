〔货币市场〕欧洲疑虑激发对美国国库券的买需,美元融资成本上升

路透纽约11月4日电---欧洲紧张形势周五令短期美元融资利率承压,希腊救助计划的不确定性加之意大利公债迅速下滑亦激发对短期美国债券的需求.

美国国库券受到热烈追捧,欧系银行欧元/美元互换成本仍在危机後高位附近,因欧元区疲弱势头重现,加剧对欧债危机蔓延程度的担忧.

"目前货币市场都涌向高质资产,美国国库券和回购市场买需强劲,而投资者对银行商业票据和存托凭证的兴致不高,"美国银行美国利率策略师Brian Smedley表示.

美国货币基金继续减少向欧系银行提供无担保美元贷款,这促使欧元转换成美元的成本升至危机後高位,因为他们都争相获取美元融资.

三个月期交叉汇率基差互换EURCBS3M=ICAP利差周五为负100个基点.

"市场仍然非常紧张,"瑞士信贷利率策略师Michael Chang表示."欧洲方面的消息是市场主要驱动因素,今天的情况就是这样,即便美国的就业报告相对正面."

美国公布10月就业报告显示,非农就业岗位增长放缓,但失业率触及六个月低位,前两个月的就业岗位增幅被上修,意味着疲弱的就业市场有些许改善.

意大利周五愈发受到关注,因其债券收益率大幅上扬,欧洲领导人表示,该国将允许国际货币基金组织(IMF)监督其经济改革进展.

意大利政府公债较德国可比公债利差本周拓宽,再度激发对清算所可能提高债券保证金要求的担忧,因为这或许会进一步打压需求.

一些交易员还表示,有谣传称明富环球(MF Global Holdings)MFGLQ.PK可能在清算其欧洲债券仓位,这也许进一步打压债券价格.

三个月期美元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)USDLIBOR3M=升至43.75个基点,为2010年8月以来最高.(完)

--编译 李爽;审校 徐文焰

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