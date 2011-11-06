〔全球汇市〕投机客在11月1日止当周美元多头仓位增加--CFTC

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透纽约11月4日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,最近一周外汇市场投机客美元多头仓位增加.
11月1日止当周,美元净多头仓位增至98.7亿美元,前一周为89.2亿美元.
投机客日圆多头仓位减少过半,至25,409口;此前一周为54,279口,并创下8月初以来最高位.
这一转变发生前,日本当局本周单方面干预市场打压日圆.美元/日圆JPY=EBS在当局干预市场前,于EBS交易平台触及纪录低位75.311日圆.
日圆未平仓合约从138,045口降至27,517口.
欧元净空头仓位从前一周的76,512减少至60,060口,尽管欧元区主权债务危机不确定仍存.欧元未平仓合约减少4,545口至231,229口.
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.
日圆(12,500,000日圆为1口)
11月1日当周 10月25日当周
多头仓位 43,671 75,999
空头仓位 17,767 21,720
净仓位 25,904 54,279
欧元(125,000欧元为1口)
11月1日当周 10月25日当周
多头仓位 26,311 21,323
空头仓位 86,371 97,835
净仓位 -60,060 -76,512
英镑(62,500英镑为1口)
11月1日当周 10月25日当周
多头仓位 24,396 18,917
空头仓位 71,488 69,064
净仓位 -47,092 -50,147
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
11月1日当周 10月25日当周
多头仓位 3,224 5,077
空头仓位 4,970 6,280
净仓位 -1,746 -1,203
加元(100,000加元为1口)
11月1日当周 10月25日当周
多头仓位 27,420 25,368
空头仓位 42,240 43,291
净仓位 -14,820 -17,923
澳元(100,000澳元为1口)
11月1日当周 10月25日当周
多头仓位 56,797 45,831
空头仓位 30,931 22,760
净仓位 25,866 23,071
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
11月1日当周 10月25日当周
多头仓位 13,394 13,298
空头仓位 2,739 4,079
净仓位 10,655 9,219 (完)
--编译 徐文焰;审校 李爽
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。