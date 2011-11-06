〔全球汇市〕投机客在11月1日止当周美元多头仓位增加--CFTC

路透纽约11月4日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,最近一周外汇市场投机客美元多头仓位增加.

11月1日止当周,美元净多头仓位增至98.7亿美元,前一周为89.2亿美元.

投机客日圆多头仓位减少过半,至25,409口;此前一周为54,279口,并创下8月初以来最高位.

这一转变发生前,日本当局本周单方面干预市场打压日圆.美元/日圆JPY=EBS在当局干预市场前,于EBS交易平台触及纪录低位75.311日圆.

日圆未平仓合约从138,045口降至27,517口.

欧元净空头仓位从前一周的76,512减少至60,060口,尽管欧元区主权债务危机不确定仍存.欧元未平仓合约减少4,545口至231,229口.

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.

日圆(12,500,000日圆为1口)

11月1日当周 10月25日当周

多头仓位 43,671 75,999

空头仓位 17,767 21,720

净仓位 25,904 54,279

欧元(125,000欧元为1口)

11月1日当周 10月25日当周

多头仓位 26,311 21,323

空头仓位 86,371 97,835

净仓位 -60,060 -76,512

英镑(62,500英镑为1口)

11月1日当周 10月25日当周

多头仓位 24,396 18,917

空头仓位 71,488 69,064

净仓位 -47,092 -50,147

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

11月1日当周 10月25日当周

多头仓位 3,224 5,077

空头仓位 4,970 6,280

净仓位 -1,746 -1,203

加元(100,000加元为1口)

11月1日当周 10月25日当周

多头仓位 27,420 25,368

空头仓位 42,240 43,291

净仓位 -14,820 -17,923

澳元(100,000澳元为1口)

11月1日当周 10月25日当周

多头仓位 56,797 45,831

空头仓位 30,931 22,760

净仓位 25,866 23,071

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

11月1日当周 10月25日当周

多头仓位 13,394 13,298

空头仓位 2,739 4,079

净仓位 10,655 9,219 (完)

--编译 徐文焰;审校 李爽

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