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市场报道 | 2011年 11月 6日 星期日 11:51 BJT

〔CFTC报告〕COMEX期铜11月1日持仓报告(表)

路透11月4日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2011年11月1日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下,以每合约25,000磅计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(126,363口)

28,641 26,854 15,387 71,273 64,692 115,301 106,933 11,062 19,430

较10月25日变动(减少3,530口)

266 -4,459 -498 -1,994 2,327 -2,226 -2,630 -1,304 -900

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

22.7 21.3 12.2 56.4 51.2 91.2 84.6 8.8 15.4

各类交易商数量(总计为171家)

41 68 51 42 41 121 134 (完)

--编译 徐文焰;审校 李爽

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