〔CFTC报告〕COMEX期铜11月1日持仓报告(表)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透11月4日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2011年11月1日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下,以每合约25,000磅计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(126,363口)
28,641 26,854 15,387 71,273 64,692 115,301 106,933 11,062 19,430
较10月25日变动(减少3,530口)
266 -4,459 -498 -1,994 2,327 -2,226 -2,630 -1,304 -900
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
22.7 21.3 12.2 56.4 51.2 91.2 84.6 8.8 15.4
各类交易商数量(总计为171家)
41 68 51 42 41 121 134 (完)
--编译 徐文焰;审校 李爽
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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