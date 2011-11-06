〔CFTC报告〕COMEX期金11月1日持仓报告(表)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透11月4日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2011年11月1日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告,每口以100盎司计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(442,435口)
183,149 43,204 25,432 170,316 352,716 378,897 421,352 63,538 21,083
较10月25日变动(减少1,288口)
1,003 -9,221 1,914 -5,361 8,925 -2,444 1,618 1,156 -2,906
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
41.4 9.8 5.7 38.5 79.7 85.6 95.2 14.4 4.8
各类交易商数量(总计为327家)
179 78 80 51 44 276 161 (完)
--编译 徐文焰;审校
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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