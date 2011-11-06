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市场报道 | 2011年 11月 6日 星期日 11:51 BJT

〔CFTC报告〕COMEX期金11月1日持仓报告(表)

路透11月4日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2011年11月1日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告,每口以100盎司计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(442,435口)

183,149 43,204 25,432 170,316 352,716 378,897 421,352 63,538 21,083

较10月25日变动(减少1,288口)

1,003 -9,221 1,914 -5,361 8,925 -2,444 1,618 1,156 -2,906

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

41.4 9.8 5.7 38.5 79.7 85.6 95.2 14.4 4.8

各类交易商数量(总计为327家)

179 78 80 51 44 276 161 (完)

--编译 徐文焰;审校

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