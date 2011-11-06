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市场报道 | 2011年 11月 6日 星期日 11:50 BJT

〔CFTC报告〕NYMEX原油期货11月1日持仓报告(表)

路透11月4日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年11月1日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告,每口以1,000桶计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,345,024口)

323,638 162,026 321,463 630,398 796,677 1275499 1280166 69,525 64,858

较10月25日变动(减少43,873口)

-11,574 -13,468 -23,768 -15,069 -6,181 -50,411 -43,417 6,538 -456

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

24.1 12.0 23.9 46.9 59.2 94.8 95.2 5.2 4.8

各类交易商数量(总计为334家)

121 91 148 92 100 289 276 (完)

--编译 徐文焰;审校 李爽

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