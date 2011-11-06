〔CFTC报告〕NYMEX原油期货11月1日持仓报告(表)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透11月4日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年11月1日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告,每口以1,000桶计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(1,345,024口)
323,638 162,026 321,463 630,398 796,677 1275499 1280166 69,525 64,858
较10月25日变动(减少43,873口)
-11,574 -13,468 -23,768 -15,069 -6,181 -50,411 -43,417 6,538 -456
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
24.1 12.0 23.9 46.9 59.2 94.8 95.2 5.2 4.8
各类交易商数量(总计为334家)
121 91 148 92 100 289 276 (完)
--编译 徐文焰;审校 李爽
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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