版本:
中国
市场报道 | 2011年 11月 6日 星期日 11:50 BJT

〔CFTC报告〕CBOT大豆期货11月1日持仓报告(表)

路透11月4日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年11月1日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(518,805口)

119,934 67,235 70,311 281,083 302,398 471,328 439,944 47,477 78,861

较10月25日变动(减少24,121口)

-4,263 7,357 1,268 -19,331 -29,114 -22,326 -20,489 -1,795 -3,632

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

23.1 13.0 13.6 54.2 58.3 90.8 84.8 9.2 15.2

各类交易商数量(总计为463家)

118 114 140 108 173 314 375 (完)

--编译 徐文焰;审校 李爽

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐