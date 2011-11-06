〔CFTC报告〕CBOT大豆期货11月1日持仓报告(表)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透11月4日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年11月1日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(518,805口)
119,934 67,235 70,311 281,083 302,398 471,328 439,944 47,477 78,861
较10月25日变动(减少24,121口)
-4,263 7,357 1,268 -19,331 -29,114 -22,326 -20,489 -1,795 -3,632
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
23.1 13.0 13.6 54.2 58.3 90.8 84.8 9.2 15.2
各类交易商数量(总计为463家)
118 114 140 108 173 314 375 (完)
--编译 徐文焰;审校 李爽
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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