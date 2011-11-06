〔CFTC报告〕CBOT小麦期货11月1日持仓报告(表)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透11月4日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年11月1日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(433,325口)
75,933 127,717 69,068 253,857 178,911 398,858 375,696 34,467 57,629
较10月25日变动(增加4,383口)
-1,386 3,788 2,798 5,173 -771 6,585 5,815 -2,202 -1,432
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
17.5 29.5 15.9 58.6 41.3 92.0 86.7 8.0 13.3
各类交易商数量(总计为406家)
110 155 143 94 113 295 333 (完)
--编译 徐文焰;审校 李爽
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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