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市场报道 | 2011年 11月 6日 星期日 11:49 BJT

〔CFTC报告〕CBOT小麦期货11月1日持仓报告(表)

路透11月4日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年11月1日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(433,325口)

75,933 127,717 69,068 253,857 178,911 398,858 375,696 34,467 57,629

较10月25日变动(增加4,383口)

-1,386 3,788 2,798 5,173 -771 6,585 5,815 -2,202 -1,432

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

17.5 29.5 15.9 58.6 41.3 92.0 86.7 8.0 13.3

各类交易商数量(总计为406家)

110 155 143 94 113 295 333 (完)

--编译 徐文焰;审校 李爽

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