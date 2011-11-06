〔CFTC报告〕CBOT玉米期货11月1日持仓报告(表)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透11月4日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年11月1日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(1,231,824口)
383,776 114,503 114,251 589,386 772,698 1087413 1001452 144,411 230,372
较10月25日变动(增加11,062口)
7,895 3,455 -6,422 9,051 15,785 10,524 12,818 538 -1,756
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
31.2 9.3 9.3 47.8 62.7 88.3 81.3 11.7 18.7
各类交易商数量(总计为749家)
201 153 186 221 325 513 591 (完)
--编译 徐文焰;审校 李爽
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选