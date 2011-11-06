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市场报道 | 2011年 11月 6日 星期日 11:49 BJT

〔CFTC报告〕CBOT玉米期货11月1日持仓报告(表)

路透11月4日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年11月1日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,231,824口)

383,776 114,503 114,251 589,386 772,698 1087413 1001452 144,411 230,372

较10月25日变动(增加11,062口)

7,895 3,455 -6,422 9,051 15,785 10,524 12,818 538 -1,756

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

31.2 9.3 9.3 47.8 62.7 88.3 81.3 11.7 18.7

各类交易商数量(总计为749家)

201 153 186 221 325 513 591 (完)

--编译 徐文焰;审校 李爽

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