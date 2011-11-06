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市场报道 | 2011年 11月 6日 星期日 11:49 BJT

〔CFTC报告〕ICE棉花期货11月1日持仓报告(表)

路透11月4日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2011年11月1日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告,每口以50,000磅计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(164,914口)

47,467 26,094 16,034 89,112 107,622 152,613 149,750 12,301 15,164

较10月25日变动(增加5,557口)

1,177 -2,318 -569 4,228 9,972 4,836 7,085 721 -1,528

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

28.8 15.8 9.7 54.0 65.3 92.5 90.8 7.5 9.2

各类交易商数量(总计为234家)

84 63 68 55 68 175 170 (完)

--编译 徐文焰;审校 李爽

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