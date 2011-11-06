〔纽约期市〕ICE期棉结束四日连跌温和收高,因投资者周末前回补空仓

路透纽约11月4日电---纽约期棉周五温和收高,得益于投资者在周末前回补空仓,此外市场认为希腊将能就债务危机达成协议,而且明富环球(MF Global)客户账户将被转移,从而增强棉花市场流动性.

"棉花期货在本周前四天一路收低,但今日收高,因为部分投资者希望在周末前锁定获利."logicadvisors.com常务董事Ron Lawson表示.

洲际交易所(ICE)指标12月棉花期约CTZ1收高0.62美分,报每磅98.54美分,盘中交投区间介于98.05至99.82美分.

汤森路透初步数据和ICE Futures U.S.数据显示,周五成交量为20,721口,较30日均值高出逾三分之一.

上周五棉花合约收在1.0437美元,此为近月合约9月21日以来最高结算价.

投资者不敢在周末前大举建仓或者保留空头仓位,因为在信任投票之前希腊现任政府的去留存疑,而且欧洲债务救助方案仍有变数.

经纪商表示,明富环球破产文件中的棉花交易仓位转移工作在周末应能有眉目,进而有助于提升棉花价格.

技术方面,交易员称12月合约可能向上突破近期交投区间.首道目标位将是每磅1.0290美元,之後是1.05美元附近的近期高点.下档目标位约为0.9730,这是周四低点以及10月24日以来的合约低位.

洲际交易所(ICE)数据显示,截至11月3日,棉花市场未平仓合约为165,057口,为4月以来最高,周三为164,944口.周四期棉成交量为20,721口,上一日为20,070口.(完)