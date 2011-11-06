《综述》欧元区在G20会议未获新资金对抗危机,意大利同意IMF监督改革

* 没有找到对抗欧元区危机的新资金

* 意大利同意IMF监督其改革

* G20敦促加快行动,以使市场决定汇率

* 希腊总理通过议会信任投票

路透法国戛纳11月4日电---在周五的20国集团(G20)会议上,各国口头承诺支持欧元区克服主权债务危机,但并未给予新的资金支持;另外意大利将接受国际货币基金组织(IMF)监督其改革.

G20各国领袖要求欧洲解决其自身问题,并将增加IMF对抗危机资源的举措推迟至明年.

"几乎没有国家在会议上表示,准备参与欧元区救助基金EFSF,"德国总理梅克尔在记者会上表示.

中国和巴西等潜在主权投资者希望了解更多细节,再做出向该基金注资的承诺.

全球股市和欧元EUR=均下跌,因对于欧洲金融救助计划的疑虑再次浮现.

美国总统奥巴马开玩笑地说,这两天他对于欧盟"艰难"的决策过程有了许多了解,但表示他相信欧洲有应对挑战的能力和正确的计划.目前的关键是迅速实施.

"我们是他们的坚定夥伴,但欧洲领导人知道,最重要的是欧洲发出支持欧元的强烈信号,"他在记者会上表示.

但澳洲总理吉拉德总结了许多峰会与会者的心情,称"欧洲需要恢复内部秩序."

这次为期两天的峰会召开之初,希腊放弃举行全民公投计划的举动令外界感到意外,全民公决可能会使希腊退出欧元区;而会议结束时,意大利面临外界压力,须重建其在金融市场的信誉.

意大利总理贝鲁斯科尼表示,意大利欢迎IMF按季监督其长期拖延的养老金和就业市场改革以及私有化进程,他承诺现在将实施这些改革.

主持此次峰会的法国总统萨科齐称,贝鲁斯科尼自愿接受IMF参与对其监督,因为他"认识到市场怀疑该国的计划能否落实".

考虑到意大利的经济规模,其对欧元区带来的风险远远大于希腊,而希腊已经因财政管理不善而重创欧元区.

虽然借贷成本上升且债务与GDP比率达到120%,但意大利这个欧元区第三大经济体拥有规模最大的公债市场,因此其规模太大而不能倒闭.不过贝鲁斯科尼政府内部纷争不断导致政策失灵,打击了投资者信心.

**最後通牒**

贝鲁斯科尼称,IMF曾提出向意大利提供资金,但遭其拒绝.IMF总裁拉加德则表示,意大利没有资格获得IMF的信贷额度.

在欧洲发出最後通牒要求希腊放弃全民公投,并同意寻求国内达成一致意见以推动撙节举措後,贝鲁斯科尼在改革监督方面也做出让步.

"我认为这显示意大利改革进程对这个国家乃至整个欧元区的重要性,"欧盟(EU)执委会主席巴罗索表示.

欧盟执委会也将监督意大利,下周进行首次评估.但IMF的新角色使欧元区危机进入一个新的层面,表明市场不再信任欧盟管理内部的经济体.

接受救助的国家希腊、葡萄牙、爱尔兰和意大利都多多少少放弃了对本国经济政策的独力掌控.

法国、德国、意大利、西班牙、欧洲央行、IMF和欧盟一些机构的领导人与奥巴马讨论了提高IMF资源的方法,以帮助防止欧洲局势拖累全球经济陷入衰退.

英国首相卡梅伦强烈反对动用IMF资金来支持欧元区.

他的观点获得了加拿大总理哈珀的支持,哈珀表示,"我们认为加拿大或者其他诸多国家绝无理由需要对这样的救助行动做出贡献."

哈珀称,欧元区各国都很富裕,有办法解决他们自己的问题.

G20官员称,未就IMF增资规模达成一致,但主要通过中国等大型新兴国家增加其资源的幅度可能在3,000-3,500亿美元之间.

萨科齐称,已要求G20国家财长在明年2月举行峰会时拿出扩充IMF资源的各种选项.

"我们将确保IMF仍有足够资源以发挥其系统性作用,并令其所有成员国受益,"G20公报表示.

戛纳峰会上还讨论了一个想法,即集中欧元区国家从IMF借款的权力,以建立一个危机对抗基金,来支持意大利和西班牙等脆弱的主权国家.一位G20消息人士表示,这笔资金的规模可能在2,800-3,000亿美元之间.但尚未做出决定.

**其他议题**

希腊总理帕潘德里欧周六稍早赢得议会信任投票,帮助希腊避免了提前举行选举,但希腊仍处在动荡之中,帕潘德里欧暗示其仍将辞职,呼吁组成新的联合政府,使救助协议在议会通过,并使该国免于破产.

希腊这一出插曲打破了萨科齐在重新构思全球货币体系等重大目标上取得进展的希望.但此次峰会要求加快行动,使汇率由市场决定,并首次明确提及中国.

"欧洲的危机带来了全球系统性风险,其中包括亚洲.大家都希望IMF更具前瞻性,而非创造一个新的全球框架,"日本财务大臣安住淳表示.

"争论的焦点是如何建立一个防火墙,但我们认为IMF应该成为一面高墙."(完)