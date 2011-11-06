《全球主要央行会议预告》--2011年11月-2011年12月

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
以下为全球主要央行在2011年11月至12月的议息会议及其它重要声明的日程安排.
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美国联邦公开市场委员会(FOMC)
12月13日--为期一天的议息会议,在1915GMT公布利率决定和政策声明.
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欧洲央行(ECB)--若未注明,会议地点均为法兰克福
11月17日--管理委员会会议,无宣布利率决定的计划.
12月8日--管理委员会会议,1245GMT宣布利率决定,1330GMT举行记者会.
12月21日--管理委员会和全行委员会会议(至12月22日),无宣布利率决定的计划.
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日本央行
11月15日--货币政策会议(至11月16日).
11月16日--公布利率决定.
12月20日--货币政策会议(至12月21日).
12月21日--公布利率决定.
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英国央行
11月9日--MPC会议(至11月10日)
11月10日--MPC公布利率决定--1200GMT.
12月7日--MPC会议(至12月8日)
12月8日--MPC公布利率决定--1200GMT.
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加拿大央行
12月6日--公布指标利率决定.
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瑞士央行
12月15日--货币政策评估(召开记者会)-0830GMT.
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澳洲央行
12月6日--澳央行理事会会议.0330GMT公布利率决定.
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新西兰央行
12月8日--公布货币政策声明和指标利率(12月7日2000GMT).
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瑞典央行
12月19日--召开货币政策会议(至12月20日)
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挪威央行
12月14日--货币政策会议,1300GMT宣布利率决定,1345GMT召开记者会.
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台湾
台湾央行在每季度最後一周召开理监事会议,以决定重贴现率.
具体会议日期将在开会前前几天公布.
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注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李爽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。