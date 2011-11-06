〔希腊政经〕总理帕潘德里欧赢得议会信任投票,呼吁组建新的联合政府

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透雅典11月5日电---希腊总理帕潘德里欧周六赢得议会信任投票,避免了举行提前选举.若提前选举,将破坏希腊的救助协议,并加剧欧元区经济危机.
但希腊政治、社会和经济形势依然动荡,帕潘德里欧暗示,他仍将辞职,呼吁组成新的联合政府,使1,300亿欧元的救助计划在议会通过,并使希腊免遭破产.
帕潘德里欧的社会党政府在300个议会席次中赢得153票,其泛希腊社会主义运动党(PASOK)一些异见者的反对未能成功,之前帕潘德里欧表示,其作为总理的任期接近尾声.
"我最不在意的是我的职位.即便我在改选中失败,我也不会介意.现在需要做出新的努力...我从未视政治为一项职业,"他在投票前表示.
帕潘德里欧稍早呼吁组成联合新政府,以批准欧元区救助协议.(完)
--编译 李爽; 审校 徐文焰
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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