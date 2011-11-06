澳新经济指标预测--11月7日-11月14日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透11月7日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------11月7日当周---------------------------------
11月7日(一)
0030 澳洲ANZ网络招聘广告(较前月) 10月 -- -2.2%
报纸招聘广告(较前月) -- 持平
11月8日(二)
0030 澳洲国民银行(NAB)企业信心指数 10月 -- 负2
企业状况指数 -- 正2
0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 9月 顺差30 顺差31
进口(较上月) -- +3%
出口(较上月) -- +8%
2330 澳洲WESTPAC-MI消费者信心指数(较上月) 11月 -- +0.4%
11月8日-11月13日
2100 新西兰REINZ房价指数(较上月) 11月 -- +1.7%
(较上年同期) -- +2.7%
11月9日(三)
0030 澳洲房屋融资(较上月) 9月 +1.8% +1.2%
11月10日(四)
0030 澳洲就业人数(万人) 10月 增加1.00 增加2.04
全职就业人数(万人) -- 增加1.08
就业参与率 65.6% 65.6%
失业率 5.3% 5.2%
2145 新西兰食品价格指数(较上月) 10月 -- -1.0%
11月11日(五)
无重要经济数据公布.
--------------------------------11月14日当周--------------------------------
11月13日(日)
2145 新西兰零售销售(较上季) 第三季 -- +0.9%
(较上年同期) -- +4.1%
11月14日(一)
0200 新西兰央行海外资产 10月 -- +59.6%
(完)
--编译 肖群英;审校 王冠中
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。