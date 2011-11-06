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亚洲 | 2011年 11月 7日 星期一 07:11 BJT

****澳新经济指标预测--11月7日-11月14日****

路透11月7日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------11月7日当周---------------------------------

11月7日(一)

0030 澳洲ANZ网络招聘广告(较前月) 10月 -- -2.2%

报纸招聘广告(较前月) -- 持平

11月8日(二)

0030 澳洲国民银行(NAB)企业信心指数 10月 -- 负2

企业状况指数 -- 正2

0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 9月 顺差30 顺差31

进口(较上月) -- +3%

出口(较上月) -- +8%

2330 澳洲WESTPAC-MI消费者信心指数(较上月) 11月 -- +0.4%

11月8日-11月13日

2100 新西兰REINZ房价指数(较上月) 11月 -- +1.7%

(较上年同期) -- +2.7%

11月9日(三)

0030 澳洲房屋融资(较上月) 9月 +1.8% +1.2%

11月10日(四)

0030 澳洲就业人数(万人) 10月 增加1.00 增加2.04

全职就业人数(万人) -- 增加1.08

就业参与率 65.6% 65.6%

失业率 5.3% 5.2%

2145 新西兰食品价格指数(较上月) 10月 -- -1.0%

11月11日(五)

无重要经济数据公布.

--------------------------------11月14日当周--------------------------------

11月13日(日)

2145 新西兰零售销售(较上季) 第三季 -- +0.9%

(较上年同期) -- +4.1%

11月14日(一)

0200 新西兰央行海外资产 10月 -- +59.6%

(完)

--编译 肖群英;审校 王冠中

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