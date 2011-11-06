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亚洲 | 2011年 11月 7日 星期一 06:58 BJT

****日韩经济指标预测--11月7日-11月14日****

路透11月7日---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

-------------------------------11月7日当周----------------------------------

11月7日(一)

0500 日本领先指标(较上月) 9月 -- -0.8

同时指标(较上月) -- +0.3

11月7日-11月8日

2350 日本外汇储备(亿美元) 10月 -- 12,005.93

11月8日(二)

2300 韩国失业率 10月 -- 3.2%

2350 日本银行放款(较上年同期) 10月 -- -0.3%

2350 日本未经调整经常帐盈馀(较上年同期) 9月 -28.0% -64.3%

(亿日圆) 14,522 4,075

11月9日(三)

0500 日本服务业景气判断指数 10月 -- 45.3

2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 10月 -- +5.7%

(较上月) -- +0.1%

2330 日本路透短观制造业景气判断指数 11月 -- 正6

2350 日本投资外国债券(10亿日圆) 上周 -- 1,063.0

外资投资日本股票(10亿日圆) -- 1,031

2350 日本机械订单(较上月) 9月 -7.5% +11.0%

(较上年同期) +10.6% +2.1%

11月10日(四)

0300 韩国L货供额(较上年同期) 9月 -- +8.6%

0500 日本消费者信心指数 10月 -- 38.6

2350 日本企业物价指数(CGPI)(较上月) 10月 -0.1% -0.1%

(较上年同期) +2.2% +2.5%

11月11日(五)

0100 韩国央行基本利率 11月 -- 3.25%

-------------------------------11月14日当周---------------------------------

11月13日(日)

2350 日本国内生产总值(GDP)(较上季) 第三季 +1.5% -0.5%

GDP环比年率 +6.1% -2.1%

民间消费支出 +0.7% -0.1%

资本支出 +1.1% +0.2%

外部需求 +0.6% -0.8%

11月14日(一)

0430 日本工业生产修正值(较上月) 9月 -- -4.0%

日本产能利用率指数(较上月) -- +2.4%

2100 韩国出口物价(较上年同期) 10月 -- +5.8%

进口物价(较上年同期) -- +14.0%

--编译 王翔琼;审校 王冠中

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]

欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

中国..........[ECI-DIARY-CDS]

已公布经济指标一览

美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]

欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]

中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]

澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]

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