《综述》G20峰会在呼吁提高汇率弹性时首次提及中国

中国汇市：人民币早盘随中间价下跌，1月中国贸易数据影响有限
路透上海2月10日 - 人民币兑美元即期周五早盘随中间价下跌，因隔夜美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据对汇市影响有限，大行仍在合适点位提供美元流动性，确保汇价基本稳定，因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
* G20誓言"加快"行动转向更为灵活的汇率机制
* 主要国家提及中国在汇率方面的"决定"
* G20准备向IMF提供更多资源,意大利面临监督
路透法国戛纳11月4日电---周五在戛纳举行的20国集团(G20)峰会上对汇率问题的措辞比以往峰会更为强烈,会议就加快行动迈向市场驱动的汇率机制达成一致,并首次在此背景下提到中国.
在最後联合公报中,G20国家还表示,已准备向国际货币基金组织(IMF)提供更多资源用于抗击危机,并对意大利同意在经济改革计划方面接受监督表示赞许.
西方国家一直向中国政府施压要求允许提高人民币汇率的弹性,但中国拒绝向这些要求屈服,并抵制G20对其政策表示关切.
路透上海2月10日 - 人民币兑美元即期周五早盘随中间价下跌，因隔夜美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据对汇市影响有限，大行仍在合适点位提供美元流动性，确保汇价基本稳定，因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透上海2月10日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日升0.16%至94.03；SDR篮子指数升至95.5，BIS篮子指数升至95.29。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.84%，SDR篮子指数升0.00%，BIS指数跌0.99% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点数 人民币 6.8819 -109 欧元 7.3306 189 日圆 6.0674 725 港元 0.8871 -15.5 英镑 8.5972
路透上海2月10日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周五预计会开在6.8776元附近，较上日贬值约66点。