《综述》G20峰会在呼吁提高汇率弹性时首次提及中国

* G20誓言"加快"行动转向更为灵活的汇率机制

* 主要国家提及中国在汇率方面的"决定"

* G20准备向IMF提供更多资源,意大利面临监督

路透法国戛纳11月4日电---周五在戛纳举行的20国集团(G20)峰会上对汇率问题的措辞比以往峰会更为强烈,会议就加快行动迈向市场驱动的汇率机制达成一致,并首次在此背景下提到中国.

在最後联合公报中,G20国家还表示,已准备向国际货币基金组织(IMF)提供更多资源用于抗击危机,并对意大利同意在经济改革计划方面接受监督表示赞许.