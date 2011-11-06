版本:
中国
中国汇市 | 2011年 11月 7日 星期一 07:05 BJT

《综述》G20峰会在呼吁提高汇率弹性时首次提及中国

* G20誓言"加快"行动转向更为灵活的汇率机制

* 主要国家提及中国在汇率方面的"决定"

* G20准备向IMF提供更多资源,意大利面临监督

路透法国戛纳11月4日电---周五在戛纳举行的20国集团(G20)峰会上对汇率问题的措辞比以往峰会更为强烈,会议就加快行动迈向市场驱动的汇率机制达成一致,并首次在此背景下提到中国.

在最後联合公报中,G20国家还表示,已准备向国际货币基金组织(IMF)提供更多资源用于抗击危机,并对意大利同意在经济改革计划方面接受监督表示赞许.

西方国家一直向中国政府施压要求允许提高人民币汇率的弹性,但中国拒绝向这些要求屈服,并抵制G20对其政策表示关切.

更多 中国汇市

热门文章

编辑推荐

文章推荐