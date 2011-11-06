版本:
中国
亚洲 | 2011年 11月 7日 星期一 06:53 BJT

全球外汇市场11月7日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

-- - 欧元集团在布鲁塞尔举行会议.

0030 - 澳洲10月ANZ网络招聘广告和报纸招聘广告.

0500 - 日本9月领先指标和同时指标.

0645 - 瑞士10月失业率.

0815 - 瑞士10月消费者物价指数(CPI).

0930 - 欧元区11月Sentix投资者信心指数.

1000 - 欧元区9月零售销售.

1100 - 德国9月工业生产.

-- - 瑞士央行副总裁乔丹和欧洲央行执委会成员史塔克在欧洲国际论坛上发表演讲(首日).

1340 - 美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在新英格兰地区高等教育委员会会议上讲话.

1500 - 美国10月就业趋势指数.

2000 - 美国9月消费者信贷.

2350 - 日本10月外汇储备.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王翔琼;审校 李爽

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐