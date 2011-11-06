全球外汇市场11月7日主要消息

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(除特别说明外,均为GMT时间)
-- - 欧元集团在布鲁塞尔举行会议.
0030 - 澳洲10月ANZ网络招聘广告和报纸招聘广告.
0500 - 日本9月领先指标和同时指标.
0645 - 瑞士10月失业率.
0815 - 瑞士10月消费者物价指数(CPI).
0930 - 欧元区11月Sentix投资者信心指数.
1000 - 欧元区9月零售销售.
1100 - 德国9月工业生产.
-- - 瑞士央行副总裁乔丹和欧洲央行执委会成员史塔克在欧洲国际论坛上发表演讲(首日).
1340 - 美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在新英格兰地区高等教育委员会会议上讲话.
1500 - 美国10月就业趋势指数.
2000 - 美国9月消费者信贷.
2350 - 日本10月外汇储备.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王翔琼;审校 李爽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。