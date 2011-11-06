美国与加拿大经济指标预测--11月7日-11月14日****

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透11月7日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------11月7日当周-------------------------------
11月7日(一)
1500 美国就业趋势指数 10月 -- 101.0
2000 美国消费者信贷(亿美元) 9月 增加50.0 减少95.0
11月8日(二)
1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 11月5日当周 -- +0.7%
1315 加拿大房屋开工(万户) 10月 19.50 20.59
1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 11月5日当周 -- +5.2%
1500 美国IBD消费者信心指数 11月 -- 40.3
11月9日(三)
1200 美国抵押贷款市场指数 11月4日当周 -- 665.6
再融资指数 -- 3,539.3
1330 加拿大新屋价格指数 9月 +0.2% +0.1%
1500 美国趸售(批发)库存 9月 +0.5% +0.4%
趸售销售 +0.8% +1.0%
11月10日(四)
1330 美国国际贸易收支(亿美元) 9月 逆差460 逆差456
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 11月05日当周 40 39.7
初请失业金人数四周均值(万人) -- 40.45
续请失业金人数(万人) 10月29日当周 368.5 368.3
1330 美国出口物价 10月 +0.3% +0.4%
进口物价 +0.1% +0.3%
1330 加拿大贸易收支(亿加元) 9月 逆差5.7 逆差6.2
出口(亿加元) -- 378.6
进口(亿加元) -- 384.9
1900 美国联邦预算(亿美元) 10月 -- 赤字645.7
11月11日(五)
退伍军人节 美国政府机构与债市关闭,股市正常交易
1455 路透/密西根大学美国消费者信心指数 11月初值 61.3 60.9
现况指数 74.9 75.1
预期指数 52.2 51.8
1530 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 11月4日当周 -- 122.1
----------------------------------11月14日当周-------------------------------
11月14日(一)
暂无重要数据公布
--编译 孙茉莉;审校 李爽
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