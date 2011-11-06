《综述》明富环球执行长高承忠辞职,因对欧债的重大押注失败

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 明富环球(MF Global)执行长高承忠辞职,该公司周一已提交破产申请
* 高承忠已雇聘声望卓着的白领辩护律师
* 有关客户资金失踪的报告相互矛盾
* 摩根大通称,不知悉是否保管失踪的资金
* 消息人士称,CFTC主席詹斯勒(Gary Gensler)不参与明富环球的调查--消息人士
路透11月4日电---作为华尔街最着名的明星之一,期货经纪公司明富环球(MF Global)MFGLQ.PK董事长暨执行长高承忠(Jon Corzine)辞职,此前他对欧洲债务的押注失误导致公司陷入破产境地.
他的离职消息于周五公布,数小时後即有多项报导指称6.33亿美元客户资金下落不明,但这些报导内容互有矛盾;资金丢失让明富环球本周迅速出售诸多资产的努力受阻.
摩根大通(JPM.N)在周五稍晚公布,对其保管的明富环球账户是否包含失踪的客户资金并不知情.摩根大通也拒绝透露上述资金的馀额.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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