《综述》明富环球执行长高承忠辞职,因对欧债的重大押注失败

* 明富环球(MF Global)执行长高承忠辞职,该公司周一已提交破产申请

* 高承忠已雇聘声望卓着的白领辩护律师

* 有关客户资金失踪的报告相互矛盾

* 摩根大通称,不知悉是否保管失踪的资金

* 消息人士称,CFTC主席詹斯勒(Gary Gensler)不参与明富环球的调查--消息人士

路透11月4日电---作为华尔街最着名的明星之一,期货经纪公司明富环球(MF Global)MFGLQ.PK董事长暨执行长高承忠(Jon Corzine)辞职,此前他对欧洲债务的押注失误导致公司陷入破产境地.

他的离职消息于周五公布,数小时後即有多项报导指称6.33亿美元客户资金下落不明,但这些报导内容互有矛盾;资金丢失让明富环球本周迅速出售诸多资产的努力受阻.

摩根大通(JPM.N)在周五稍晚公布,对其保管的明富环球账户是否包含失踪的客户资金并不知情.摩根大通也拒绝透露上述资金的馀额.