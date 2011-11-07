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亚洲 | 2011年 11月 7日 星期一 08:51 BJT

中国称欧洲有能力解决债务危机

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京11月6日电---中国外交部部长杨洁篪表示，中国相信欧洲有能力解决债务危机，称欧元区的稳定对全球经济复苏至关重要。

在周六晚间就中国国家主席胡锦涛参加20国集团（G20）戛纳峰会发表的声明中，杨洁篪没有提到增加对欧洲投资。

杨洁篪在外交部网站发表的声明中称：“我们相信欧洲完全有智慧、有能力解决债务问题。中国一直支持欧洲为应对国际金融危机冲击、实现经济复苏作出的努力。”

杨洁篪表示，胡锦涛在此行中强调欧洲经济实现复苏发展，世界经济才能实现复苏发展。（完）

--编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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