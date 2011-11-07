林毅夫：欧洲应自行解决债务危机

金属期市：伦铜在两周低点上方企稳，受供应担忧支撑
“市场人气还受到了制造业数据弱于预期的影响。尽管有些意外，但我们并不认为这会是持续抛售趋势的开始，投资者仍相对看涨该领域。”
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京11月4日电---世界银行高级副行长兼首席经济学家林毅夫周四在北京称，欧盟应自行解决其债务问题，不应对中国出手援助欧洲寄予过多希望。
林毅夫在接受记者采访时表示，他认为欧洲有足够的资源和“智慧”解决欧债危机。
他表示，正如中国国家主席胡锦涛所言，问题发生在欧洲国家，当然欧洲首先应承担责任。
中国可以提供一些帮助，但基本责任在于欧洲。
但他淡化了欧债危机可能引发世界经济二次衰退的风险。
“欧洲有足够的资源和智慧解决欧债危机，如此世界经济不会陷入再次衰退。”他说道。
当被问及世界银行是否会向欧洲国家提供贷款或建议时，林毅夫表示，这是国际货币基金组织(IMF)在做的事。（完）
--编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
“市场人气还受到了制造业数据弱于预期的影响。尽管有些意外，但我们并不认为这会是持续抛售趋势的开始，投资者仍相对看涨该领域。”
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