林毅夫：欧洲应自行解决债务危机

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京11月4日电---世界银行高级副行长兼首席经济学家林毅夫周四在北京称，欧盟应自行解决其债务问题，不应对中国出手援助欧洲寄予过多希望。

林毅夫在接受记者采访时表示，他认为欧洲有足够的资源和“智慧”解决欧债危机。

他表示，正如中国国家主席胡锦涛所言，问题发生在欧洲国家，当然欧洲首先应承担责任。

中国可以提供一些帮助，但基本责任在于欧洲。

但他淡化了欧债危机可能引发世界经济二次衰退的风险。

“欧洲有足够的资源和智慧解决欧债危机，如此世界经济不会陷入再次衰退。”他说道。

当被问及世界银行是否会向欧洲国家提供贷款或建议时，林毅夫表示，这是国际货币基金组织(IMF)在做的事。（完）