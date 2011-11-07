〔香港新股〕信义光能拟周初开始IPO推介,计划募资5亿美元--IFR

路透11月7日电---据汤森路透旗下IFR报导，据消息人士指，信义光能初步定于本周初开始为香港上市发行进行推介，计划募集资金5亿美元。

该公司将继续考察市场，如果市场气氛持续转好，该公司便会马上开始推介。 花旗(C.N)和摩根大通(JPM.N)负责安排是次交易。

信义光能是由中国汽车及建筑玻璃生产商--信义玻璃(0868.HK)分拆出来的上市资产.(完)

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