〔香港新股〕信义光能拟周初开始IPO推介,计划募资5亿美元--IFR

金属期市：伦铜在两周低点上方企稳，受供应担忧支撑
“市场人气还受到了制造业数据弱于预期的影响。尽管有些意外，但我们并不认为这会是持续抛售趋势的开始，投资者仍相对看涨该领域。”
路透11月7日电---据汤森路透旗下IFR报导，据消息人士指，信义光能初步定于本周初开始为香港上市发行进行推介，计划募集资金5亿美元。
该公司将继续考察市场，如果市场气氛持续转好，该公司便会马上开始推介。 花旗(C.N)和摩根大通(JPM.N)负责安排是次交易。
信义光能是由中国汽车及建筑玻璃生产商--信义玻璃(0868.HK)分拆出来的上市资产.(完)
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--整理 林高丽; 审校 黄凯
“市场人气还受到了制造业数据弱于预期的影响。尽管有些意外，但我们并不认为这会是持续抛售趋势的开始，投资者仍相对看涨该领域。”
路透香港2月6日 - 据汤森路透旗下IFR周一报导，腾讯控股 旗下中国最大网上文学平台--阅文集团计划今年IPO（首次公开发售）筹高至8亿美元。
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6