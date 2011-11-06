《中国报摘》--中国证券报11月7日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--尽管年内尚存一些不利因素,但财政存款集中释放将支持银行体系流动性继续改善.据中金公司估计,11-12月财政存款投放量将超过1万亿元人民币.
* 其他:
--多家券商基金仓位监测报告显示,近两周开放式股票方向基金平均仓位持续攀升,整体仓位超八成,仓位在90%以上基金数量明显增加.
--国土资源部副部长汪民表示,中国主要矿产资源潜力评价工作将于明年底前结束,煤铜等矿种预测的潜在资源量达到已查明储量的数倍.
--深圳银监局发布报告称,深圳中小企业未大量出现资金链断裂和经营难以为继的"倒闭潮".
--受制于外部环境的变化,保利地产(600048.SS)和嘉凯城(000918.SZ)两房地产企业宣布放弃此前公布的定向增发方案.
--杉杉股份(600884.SS)公告,公司董事会审议通过发行公司债的议案,公司拟发行期限为5-10年的公司债,募集资金不超过6亿元.(完)
--整理 曲伟治; 审校 林高丽
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。