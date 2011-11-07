〔金砖国家〕11月4日股汇市收盘纵览

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月6日
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6
路透11月7日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月4日(周五)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收报989.63点.
中国股市:沪综指周五连续第四日收升,并创逾两个月收盘新高,受有色金属等板块走好带动.流动性宽裕推升大盘近期连续走高,但分析师表示,由于目前多方力量消耗已很大,短线大盘恐将迎来一定调整.沪综指.SSEC收报2,528.294点,涨20.204点或0.81%,此前收盘高点为9月1日的2,556.042点.本周该股指累计上涨2.22%.今日A股成交额萎缩至997亿元,脱离昨日的近四个月新高.[.SSCN]
香港股市:反弹收高,几乎全数收复本周失地,受中资个股持续走强及中国人寿(2628.HK)跳涨7.3%激励.恒生指数.HSI收高3.12%,至19,842.79点,本周共计小跌0.88%.周三时,恒指本周跌幅一度将近5%.恒生国企指数.HSCE今日收升3.99%,本周共涨0.8%.[.HKCN]
中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价周五收盘创汇改以来新高,跟随屡创新高的中间价走势.不过盘中在购汇需求压力下,美元流动性时有不足,曾一度导致即期汇价触及交易区间下限.[CNY/CN][ID:nCN1198418]
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2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6
2月6日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1港元=0.88498人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.04 7.82 2.46 南玻 11.43 5.98 2.16 深康佳 4.53 2.83 1.81 ST中华 11.68 4.88 2.70 ST中冠
路透首尔2月6日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0723GMT，外资在 韩国股市买超28亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 2 月 6日 2.8 62.3 -112.5 ^2 月 3日 -109.7 -59.7 110.9 2 月 2日 70.5 -178.5 61.2 2 月 1日 -11.9 55.1 -87.0 1 月31日 -302.5 118.2 132.3 1 月26日 364.9