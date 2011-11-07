〔金砖国家〕11月4日股汇市收盘纵览

路透11月7日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月4日(周五)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收报989.63点.

中国股市:沪综指周五连续第四日收升,并创逾两个月收盘新高,受有色金属等板块走好带动.流动性宽裕推升大盘近期连续走高,但分析师表示,由于目前多方力量消耗已很大,短线大盘恐将迎来一定调整.沪综指.SSEC收报2,528.294点,涨20.204点或0.81%,此前收盘高点为9月1日的2,556.042点.本周该股指累计上涨2.22%.今日A股成交额萎缩至997亿元,脱离昨日的近四个月新高.[.SSCN]

香港股市:反弹收高,几乎全数收复本周失地,受中资个股持续走强及中国人寿(2628.HK)跳涨7.3%激励.恒生指数.HSI收高3.12%,至19,842.79点,本周共计小跌0.88%.周三时,恒指本周跌幅一度将近5%.恒生国企指数.HSCE今日收升3.99%,本周共涨0.8%.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价周五收盘创汇改以来新高,跟随屡创新高的中间价走势.不过盘中在购汇需求压力下,美元流动性时有不足,曾一度导致即期汇价触及交易区间下限.[CNY/CN][ID:nCN1198418]