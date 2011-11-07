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市场报道 | 2011年 11月 7日 星期一 08:59 BJT

《综述》加拿大10月就业人口意外减少拖累失业率走高,受欧债危机影响

* 就业人口意外减少回吐前月涨幅

* 9月建筑许可连续第三个月下降

* 10月采购活动步伐放缓

* 有经济放慢迹象,预计利率或不变或被调降

路透渥太华11月4日电---加拿大就业人口意外减少拖累10月失业率走高,欧债危机以及美国经济疲弱,对这个出口型国家的经济构成冲击,并削弱市场信心.

加拿大10月就业人口减少5.4万人,前月录得的多数涨幅得而复失,失业率从7.1%升至7.3%.加拿大央行最终降息的前景也看似更有可能.

其他数据亦显示,9月建筑许可连续第三个月下降,10月采购活动步伐放缓,表明年底前经济成长将减速.

"看起来,全球经济忧虑和欧洲债务危机对加拿大企业信心和雇佣意向带来负面影响,"BMO Capital Markets资深分析师Sal Guatieri说.

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